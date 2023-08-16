أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الارتفاع .. عيار 21 يسجل 2255 جنيهاً

ارتفع بنهاية التداولات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16-8-2023 بعد انخفاضها صباحا بسوق الصاغة رغم انخفاض سعر الاوقية خلال جلسات التداول في بورصة المعادن الدولية ثالث ايامها الاسبوعية .

وكشفت تقارير عن شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الجرام ارتفع مساء اليوم بقيمة 20 جنيها للجرام ، وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 2255 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس البالغ 2235 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 16-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2577 جنيها)

وواصل سعر العيار الاقل بيعا في مصر وهو سعر جرام الذهب عيار 24 في الصعود ، ليسجل العيار الأعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2577 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2255 جنيه)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزة جديدة خلال بالتداولات المسائية ليبلغ 2255 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1933 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا نحو 20 جنيهات مساءا 1933 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18040 جنيه)

كما حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب جديدة بقيمة 160 جنيها ليبلغ 18040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 79886 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعا ليسجل حوالي 2.577 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض خلال جلسة اليوم في تعاملات البورصة العالمية للمعادن سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1893 دولار بعد ارتفاع سعر الدولار