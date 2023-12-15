أسعار الذهب اليوم في مصر تشتعل.. عيار 21 يلامس 3000 جنيه بالمصنعية

اشتعال محلي وعالمي سجله المعدن الأصفر لتبدأ أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-12-2023 في مواصلة تسجيل أرقام تاريخية بعد تسجيله أمس أعلى مستوي له بسوق الصاغة، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة في التداول في بورصة المعادن الدولية على خلفية تثبيت سعر الفائدة في عدد من البنوك المركزية.

ومازال يسيطر على سوق الصاغة في مصر الصعود رغم انخفاض الطلب نتيجة تذبذب سعر الدولار امام الجنيه وصعود الأوقية، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2880 جنيها للجرام، غير شامل المصنعية ليلامس 3000 جنيه بالمصنيعة

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3290 جنيها)

وأنهي سوق الصاغة تعاملاته اليومية على قفزات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 3290 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2880 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اشتعال على مدار اليوم بعد ارتفاعه أمس ليبلغ 2880 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2470 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 صعود جديد عند مستوي ليبلغ 2470 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23040 جنيها)

كما حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارباح جديدة ليواصل مستوياته عند نحو 23040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وحافظ سعر سبيكة الذهب عيار 24 على أرباحه التى حققتها أمس لتبلغ نحو 101990 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.290 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2035 دولار وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته.