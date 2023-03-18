أسعار الذهب اليوم في مصر تشتعل بقوة.. عيار 21 يحقق 210 جنيهات مكاسب خلال أسبوع 

اشتعلت بشكل قوي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-3-2023 لتسجل 2070 جنيها للجرام عيار 21 في افتتاح تعاملات الأسبوع بعد إغلاقها أمس على سعر 2035 جنيها.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 11.3% خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع الذهب من 1860 جنيها في تداولات السبت 11 مارس 2023 إلى مستويات 2070 جنيها في تعاملات اليوم السبت 18 مارس 2023 لتبلغ قيمة الزيادة 210 جنيهات.

سعر الذهب

ومازالت أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد مستويات تاريخية جديدة في ظل الارتفاعات الحادة في أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية وسط إقبال غير مسبوق على الملاذ الآمن في الأسواق بعد تدهور القطاع المصرفي الأمريكي والمخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق الأخرى.

وحقق سعر الذهب في مصر ارتفاع منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 23.6%، وسط طلب متزايد على المعدن النفيس للتحوط من انخفاض العملة، أما بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه فلا يزال مستقر عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، ليكمل أسبوعين تقريباً عند هذا المستوى.

قوة أسعار الذهب حالياً تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب عالمياً، بينما في الأسواق المحلية نجد أن الترقب الحالي في الأسواق يدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، بينما معدلات التضخم الحادة التي سجلت خلال شهر فبراير دفعت عمليات الشراء على الذهب إلى التزايد كتحوط ضد التضخم.

جدير بالذكر أن توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم قد لا تلقي بتأثير سلبي كبير على أسعار الذهب، لأن التضخم المرتفع سيستمر في دعم عمليات الشراء على الذهب بغض النظر على تحركات المركزي المصري.

سعر الذهب عالميًا

شهد الذهب أداء استثنائيا خلال الأسبوع المنتهي ليعود إلى الصدارة على جميع الأصعدة ويصبح هو الاستثمار الأول في الأسواق المالية، وذلك بعد موجة الأزمات المصرفية التي هزت الأسواق العالمية، وتغير الرهانات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 6.5% خلال الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 3 سنوات وصولاً إلى أعلى مستوى منذ 11 شهر عند 1989.07 دولار للأونصة ويطرق أبواب المستوى النفسي المستهدف من قبل الأسواق عند 2000 دولار للأونصة.

ارتفع الذهب منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 8.8% بينما سجل الذهب آخر ذروة فوق 2000 دولار كان في شهر مارس 2022 عندما وصل إلى 2070.29 دولار للأونصة، وهو ما يطابق الرقم القياسي المرتفع البالغ 2076.0 دولار للأونصة تقريباً والذي تم تسجيله في أغسطس 2020.

يوم أمس الجمعة ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 3.6% دفعة واحدة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6%، ليسجل المؤشر انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.7%.