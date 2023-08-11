أسعار الذهب اليوم في مصر تشتعل بقوة.. عيار 21 يقفز 80 جنيها للجرام

اشتعلت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-8-2023 بشكل كبير في منتصف تداولات سوق الصاغة بكافة المحافظات مدعومة من صعود الطلب في الأسواق على المعدن الأصفر ، بالتزامن مع ثبات سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية.

وقفز سعر جرام الذهب بواقع 80 جنيها ،ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2260 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2180 بدون احتساب المصنعية والتى تبدأ من 90 جنيها على الجرام الواحد عيار 21 لاسيما مع تطبيق زيادة جديدة في المصنعية بنسبة 10%.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2585 جنيها)

وارتفع بقوة في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليبلغ نحو 2585 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2260 جنيه)

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان سعر الذهب اليوم عيار 21 قفز مجددا لليوم الثاني على التوالي ليبلغ الجرام 2260 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1936 جنيهًا)

كما اشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليحقق مكاسب بلغت 80 جنيها ، ليسجل 1936 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18080 جنيه)

وسجل الجنيه الذهب في مصر ارباح بلغت 640 جنيها ليصل سعره في التداولات على مدار اليوم ليبلغ قيمته 18080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 80135 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاع ايضا الى حوالي 2.585 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليوم في اخر ايامها على ثبات سعر الاوقية بشكل ملحوظ لتسجل أوقية الذهب عالميًّا نحو 1916 دولار وسط ترقب من المتعاملين.