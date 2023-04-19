أسعار الذهب اليوم في مصر تشتعل بشكل غير مبرر .. عيار 21 يسجل 2400 جنيه

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-4-2023 في سوق الصاغة بالتزامن مع استقرار سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية الى 2005 دولار للاوقية مع تحرك الطلب على المعدن الاصفر.

كشفت مصادر في شعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية ، ان الذهب في مصر قفز بنهاية اليوم بنحو 70 جنيها بشكل غير مبرر ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2400 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام صباحا التى سجلت 2330 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2740 جنيها)

واضافت المصادر ان سعر جرام الذهب عيار 24 صعد بقوة ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات ليبلغ 2740 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2400 جنيه)

وواصلت أسعار الذهب عيار 21 ، الاشتعال مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 2400 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2056 جنيهًا)

وقفز نهاية اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 2056 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغت ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 560 جنيها ليسجل نحو 19200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 84940 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.740 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 2007 دولار مع تخوفات من هبوطها مجددا.