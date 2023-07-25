أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل 2155 جنيها وسط زيادة المعروض وتراجع الطلب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-7-2023 ثبات جديد بالتداولات المسائية مع استمرار هبوط الطلب، حيث تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع وأثره على أسعار الذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرار ليبلغ نحو 2464 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اي تغيرات تذكر على مدار التعاملات ليبلغ الجرام حوالي 2155 جنيها غير شامل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيا 18 يواصل مستوياته عند 1847 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب في مصر

استقر ايضا مساء اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 17240 جنيه.

ومازالت أسعار الذهب المحلية تشهد ضغوط سلبية على الرغم من التغيرات التي نراها في الأسواق العالمية والتي تدفع أسعار الذهب إلى ترقب اجتماع الفيدرالي القادم الذي قد يساعد أسعار الذهب العالمية إلى الوصول لمستويات 2000 دولار للأونصة وفقاً لتوقعات الأسواق.

سعر الذهب المحلي حالياً يعاني بشكل كبير من تراجع الطلب الموسمي في هذا الوقت من العام، بالإضافة إلى انخفاض السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار بين مستويات 2190 – 2175 جنيه للجرام خلال الثلاثة أسابيع الماضية قبل أن تشهد المزيد من التراجع اليوم.

أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكبر مصرفين حكوميين في مصر اليوم عن شهادتين استثمار دولارية جديدة تصل الفائدة على الأولى إلى 7% لأجل 3 سنوات بعائد سنوي يصرف بالدولار، وشهادة أخرى بعائد تراكمي 27% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد مقدما للسنوات الثلاثة بالعملة المحلية.

تهدف هذه الشهادات إلى جذب العملة الصعبة من المواطنين والشركات في محاولة لتعويض الشح الحالي من الدولار في السوق المصرية. فقد تجذب الشهادة المدخرات الدولارية لدى الأفراد بأكثر من جذبها من الشركات الأمر الذي يقلل من الأزمة الحالية.

في حالة لجوء الأفراد إلى البنوك والاستفادة من هذه الشهادة بشكل مناسب سنشهد حركة في السوق الموازية قد تعمل على تغيير سعر الصرف خلال الفترة القادمة، وبالتالي سيؤثر هذا على أسعار الذهب المحلية.

الفترة القادمة ستشهد تقييم للأسواق لهذه الخطوة من قبل البنوك وبالتالي مقارنة فائدة الاحتفاظ وشراء الذهب باللجوء إلى الشهادات الدولارية، وعليه سيتم التأثير على أسعار الذهب.

في حالة اكتساب الذهب زخم إيجابي بعد اجتماع الفيدرالي سيكون عليه اختراق منطقة مقاومة 1975 – 1980 دولار للأونصة بشكل ناجح والاستقرار أعلاها مما يفتح الباب لمزيد من المكاسب حتى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.