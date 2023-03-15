أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل مستوى تاريخيا.. عيار 18 يقترب من 1800 جنيه بالمصنعية

اشتعلت من جديد وبشكل هو الأعلى تاريخيًّا، أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023 في منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية، مع قفزة أوقية الذهب مجددًا في بورصة المعادن الدولية؛ على خلفية أزمة البنوك الأمريكية، وعلى رأسها بنك سيليكون فالي.

وما زالت أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل أعلى مستوياتها على مر التاريخ، بعد أن قفز الجرام نحو 30 جنيهًا منذ قليل مع انخفاض المعروض واستمرار صعود الأوقية بشكل قوي عالميًّا، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية حوالي 1930 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحًا والبالغ 1900 جنيه، غير متضمن المصنعية والتى تحدد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2205 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 30 جنيهًا، خلال التعاملات ليبلغ 2205 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1930 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التداولات المسائية ليسجل 1930 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1655 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أرباحًا بقيمة 30 جنيهًا على مدار اليوم ليبلغ 1655 جنيهًا فى التعاملات دون مصنعية ليقترب من 1800 جنيه بالمصنعية؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (15440 جنيهًا)

كما استفاد أيضًا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لتصل مكاسبه إلى 320 جنيهًا ليبلغ نحو 15440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 68598 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.205 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1921 دولارًا.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من صعود الطلب مع انخفاض المعروض محليًّا من المعدن الأصفر، بالإضافة إلى الأزمات الدولية وصعود الأوقية عالميًّا.