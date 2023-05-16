أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل خسائر قوية.. عيار 21 يفقد 140 جنيها منذ بداية الأسبوع

أعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-5-2023 لأقل مستوياتها خلال الشهر الحالي، بعد خسائر بلغت نحو 140 جنيهًا للجرام، منذ بداية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع هبوط الأوقية بشكل طفيف عالميًّا.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-5-2023

وأضافت الشعبة أن سعر الذهب يشهد هبوطًا، على خلفية زيادة المعروض وحدوث حالة من البيع لجني الأرباح، ما أسهم في تراجع الطلب وانخفاض متتالٍ لسعر المعدِن الأصفر، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 2400 جنيه، مطلع الأسبوع، ليسجل، منذ قليل، 2260 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2583 جنيهًا، في منتصف تعاملات اليوم، للعيار الأعلى سعرًا في مصر.

وبلغ أيضًا سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر طلبًا في القاهرة نحو 1935 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

فيما انخفض أيضًا سعر الجنيه الذهب في مصر ليسجل 18080 جنيهًا، بتراجع قرابه 800 جنيه منذ بداية الأسبوع.

سعر سبيكة الذهب شهدت انخفاضًا قويًّا ليسجل نحو 80073 جنيهًا بعد مواصلة الأسعار هبوطها، حيث يصل سعر السبيكة لنحو 31 جرامًا عيار 24.

وتُواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الانخفاض التدريجي، في ظل تراجع الطلب المحلي، خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عدد من التحركات من قِبل الحكومة والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار في الأسواق بشكل عام، وهو ما انعكس على أداء الذهب.

وعند مقارنة سعر اليوم بأعلى سعر تم تسجيله للذهب عند 2800 جنيه للجرام، نجد أن السعر انخفض بنسبة 18.4% تقريبًا وفقَد 515 جنيهًا من قيمته في فترة زمنية قليلة نسبيًّا،

وهو ما يدفع البعض ليشير إلى أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الذهب سابقًا كان مُبالَغًا فيها ولا تعبر عن السعر الواقعي.

السبب الرئيسي وراء الارتفاعات الحادّة في أسعار الذهب كان الطلب المحلي الحادّ على المعدِن النفيس كملاذ آمن وتحوُّط ضد التضخم وضد التوقعات بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من جديد، في الوقت الذي كانت تعاني فيه الأسواق تراجعًا في المعروض من السبائك والعملات الذهبية، مما تسبَّب في حالة من التسعير المُبالَغ فيها للذهب.

وبعد أن استوعبت أسواق الذهب هذا الطلب الحادّ، عادت الأسعار إلى التراجع التدريجي كما نشهد حاليًّا، بمساعدة دعم من عدة مبادرات؛ كان أهمها السماح بواردات الذهب دون جمارك أو رسوم، إلى جانب خفض قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية لتقليل الطلب على السبائك والعملات الذهبية، ودعم أسواق المشغولات التي عانت الركود خلال الفترة الأخيرة.