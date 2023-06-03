أسعار الذهب اليوم في مصر تستقر مجددا .. عيار 21 يسجل 2350 جنيها



أغلقت بورصة المعادن الدولية تداولاتها اليوم على هبوط الأوقية بشكل قوي قبل أن تتوقف التعاملات نظرا للإجازة الأسبوعية ، فيما يستقر ايضا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-6-2023 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة ، بعد ليلة امس من التذبذب والضبابية.

صباحا انخفض الجرام بشكل طفيف قبل ان تعاود الثبات في سوق المعادن، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2350 جنيه للجرام غير شامله المصنعية التى تختلف من عيار لاخر وفقا لمصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-6-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2685 جنيها)

واستقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر بالتعاملات عند 2685 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2350 جنيه)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الثبات عند مستويات منخفضه ليبلغ 2350 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2015 جنيهًا)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 على على مستوياته بعد تراجعه بنهاية تعاملات السبت ليبلغ نحو 2015 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر خسائر صباحا بقيمة 40 جنيها ليبلغ نحو 1880 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما بدأت التعاملات اليومية على استقرار سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 83235 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.685 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت بورصة المعادن تعاملاتها الاسبوعية اول امس علي ارتفاع طفيف بنسبة 0.5% وسط ترقب لسعر الدولار امام باقي العملات والبيانات الامريكية ليبلغ سعر الاوقية 1948 دولار.