أسعار الذهب اليوم في مصر تستقر عند مستويات متراجعة.. عيار 21 يسجل 2155 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 2-8-2023 بكافة محال الصاغة بمختلف المحافظات في التداولات المسائية ، رغم هبوط الاوقية بشكل قوي في تداولات بورصة المعادن الدولية

ومازال سعر الذهب يسجل مستويات متدنيه بعد خسارته مايقارب 150 جنيه خلال يوليو الماضي في سوق الصاغة ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2155 جنيه للجرام، وهو نفس سعره امس غير شامل المصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 2-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

وانهي سوق الصاغة تعاملاته المسائية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2464 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2155 جنيه)

ويستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في ثباته الملحوظ بعد هبوطه امس خلال التعاملات اليوم ليبلغ 2155 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

فيما استقر ايضا العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 استقرار عند مستوي متراجع ليبلغ 1847 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقرار جديد عند مستويات 17240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وحافظ سعر سبيكة الذهب عيار 24 على ثباته عند نحو 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل قوي خلال التعاملات اليوم عند نحو 1935 دولار وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته اليوم عند خسائر بنحو 15 دولار للاوقية.