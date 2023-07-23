أسعار الذهب اليوم في مصر تستقر بنهاية التعاملات .. عيار 21 يسجل 2160 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 23-7-2023 ثبات متواصل في كافة محال الصاغة ، بعد اغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف التداولات للاجازة الاسبوعية مع ترقب الاسواق العالمية والمحلية لحركة الدولار ، بالاضافة الى مستويات العرض والطلب محليا.

وعلى الرغم من تحرك السعر عالميا الا ان الجرام محليا لم يستفيد من تلك التحركات ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2160 جنيه للجرام، وهو نفس سعره امس والمصنعية على الجرام مع تزايد المعروض

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 23-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

ومازال سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا يواصل ثباته الملحوظ في التعاملات ليبلغ 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2160 جنيه)

ولم يتغير في التداولات المسائية سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليستقر اليوم ليبلغ 2160 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا غير شامل المصنعية

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيهًا)

كما استقر ايضا العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 1852 جنيهًا فى التعاملات وسط زيادة في المعروض بعد مبادرة ادخال الذهب من الخارج معفاة جمركيا

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيه)

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستواه ليسجل نحو 17280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76750 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

اما عن سعر أوقية الذهب عالميا فلم يتغير مع توقف التداولات عالميا للاجازة الاسبوعية اليوم ليبلغ نحو 1961 دولار.