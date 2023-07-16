أسعار الذهب اليوم في مصر تستقر بنهاية التداولات.. عيار 21 يسجل 2180 جنيها

ثبات متواصل في سوق الصاغة بنهاية تعاملات اليوم المسائية سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 16-7-2023 بشكل متواصل وسط هدوء في الطلب على المعدن الاصفر مع استمرار توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية وعدم تغير سعر الاوقية عالميا.

وقالت شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية ، ان سعر الذهب في مصر مازال اقل من سعره العالمي ، على ان يستأنف التعاملات غدا الاثنين بعد ثبات سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية عند 2180 جنيه للجرام غير شامل المصنعية

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 17-6-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2492 جنيها)

واستقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ، ليسجل الاعلى في مصر بالتعاملات عند 2492 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2180 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الثبات بشكل ملحوظ ليبلغ 2180 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1870 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل نحو 1870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17440 جنيه)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر خسائر امس ليبلغ نحو 17440 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما انهت محال الصاغة تعاملاتها اليوم على ثبات سعر أوقية الذهب عيار 24 لتبلغ 77252 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.492 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، لتنهي تعاملاتها الاسبوعية امس على صعود سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 1955 دولار.