أسعار الذهب اليوم في مصر تستقر بنهاية التداولات .. عيار 21 يسجل 2340 جنيها

استقرار جديد سجلته اوقية الذهب على خلفيه توقف التداولات في بورصة المعادن للاجازة الاسبوعية مع ترقب الاسواق العالمية والمحلية لحركة الدولار ، ليتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 4-6-2023 وتواصل ثباتها بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ومازال سعر الذهب يسجل مستويات منخفضة في سوق الصاغة ، رغم تراجعه نهاية الاسبوع الماضي فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2340 جنيه للجرام، وهو نفس سعره امس غير شامل المصنعية على الجرام

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 4-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2675 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا استقراره الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2675 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2340 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند اقل مستوي في شهر يوليو خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2340 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2006 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 2006 جنيهًا فى التعاملات.

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 17920 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82790 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.675 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1948 دولار بعد انخفاض الاوقية بشكل قوي الجمعة الماضية بقيمة 30 دولار

ساهمت مبادرة دخول الذهب من الخارج بدون جمارك على زيادة المعروض من المعدن الاصفر ما ساهم في هبوط اسعاره لمستويات منخفضه