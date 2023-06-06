أسعار الذهب اليوم في مصر ترتفع 5 جنيهات.. عيار 21 يسجل 2355 جنيها للجرام



ارتفع بشكل ملحوظ سعر أوقية الذهب في جلسات بورصة المعادن الدولية ، لتربح الأوقية 18 دولارا ، فيما يرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-6-2023 في منتصف تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات لتستفيد من تحرك الأونصة عالميا.

وتعاني محال الذهب في الوقت الحالي من تراجع الطلب على المعدن الأصفر بالإضافة إلى ركود في تصريف المشغولات وقيام البعض بالاستثمار وشراء الأونصة أو الجنيهات الذهب ، فيما ارتفع سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر عند مستويات 2355 جنيها غير شامل المصنعية

الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-6-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2690 جنيها)

وارتفع منتصف التداولات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 2690 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2355 جنيه)

فيما قفز مجددا بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل 2355 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2020 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 من صعود الاوقية عالميا ليحقق ارباح 5 جنيهات في التداولات المسائية ليبلغ نحو 2020 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر ارباح بقيمة 40 جنيها ليصل الى مستويات 18840 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري فقد صعدت لتبلغ 83390 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.690 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وصعد منذ قليل في تداولات بورصة المعادن خلال تداولات اليوم بشكل طفيف ، وسط ترقب لسعر الدولار امام باقي العملات واجتماع الفيدرالي الامريكي لتبلغ سعر الاوقية 1965 دولار.