أسعار الذهب اليوم في مصر ترتفع مساء.. عيار 21 يسجل 2170 جنيها

قفز سعر أوقية الذهب في جلساتها الأسبوعية بشكل قوي في بورصة المعادن الدولية، فيما ارتفع بشكل طفيف في التداولات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2823 في سوق الصاغة ولكن مازال الطلب منخفض والمعروض متزايد ما يضغط على المعدن الأصفر.

وقالت شعبة الذهب بالغرفة التجارية إن هناك تراجعا قويا بالمبيعات ما ساهم في عدم صعود سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر ليسجل نحو 2170 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام التى سجلت 2165 جنيها صباح اليوم ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2480 جنيها)

وارتفع مساءا سعر الذهب عيار 24 بشكل طفيف ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 2480 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2170 جنيه)

واوضحت شعبة الذهب ، ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تحرك على مدار اليوم متأثرا بصعود السعر العالمي ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2170 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1860 جنيهًا)

فيما ارتفع ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا محليا مستفيدا من قفزة الاوقية عالميا ليبلغ 1860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17360 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 40 جنيها ليبلغ نحو 17360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وشهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 صعودا ليبلغ نحو 76880 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.480 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن صعود في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 22 دولار ، لتسجل نحو 1977 دولار .