أسعار الذهب اليوم في مصر ترتفع مجددا .. عيار 21 يسجل 2175 جنيها

تحرك طفيف شهدته سعر اوقية الذهب في نهاية جلسة اليوم لبورصة المعادن الدولية ، ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 10-7-2023 ، بعد هبوط متتالى علي مدار يومين في تداولات سوق الصاغة بمختلف محافظات الجمهورية

وعاود سعر الجرام مساء اليوم تحقيق ارباح طفيفه بقيمة 10 جنيها ليواصل محاولاته في الحفاظ على مستوياته رغم تراجعها ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2175 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي بلغ 2165 غير شامل المصنعية .

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-7-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2487 جنيها)

وارتفع من جديد سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل طفيف بعد هبوط متتالى وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2487 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2175 جنيه)

صعود بقيمة 10 جنيهات في سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، بسوق الصاغة ليبلغ 2175 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1865 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا صعودا بنهاية التداولات ليبلغ 1865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وعاود سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق ارباح جديدة بعد خسائر قوية لتصل مكاسبه الى 80 جنيها ليبلغ نحو 17400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 فقد تحركت محليا وعالميا لتسجل نحو 77097 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.487 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد الاوقية في تعاملات في البورصة العالمية للمعادن من هبوط سعر الدولار عالميا ، لتعاود الأوقية عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1926 دولار.