أسعار الذهب اليوم في مصر .. تراجع عيار 21 يسجل 2330 جنيها

هبوط مستمر رغم توقف التداولات شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14-5-2023 بنهاية اليوم مع اغلاق سوق الصاغة بمختلف المحافظات للاجازة الاسبوعية على ان تعاود التعاملات غدا الأثنين.

وخسر سعر جرام الذهب نحو 20 جنيها من قيمته في بداية التعاملات المسائية ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2330 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغ 2350 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 14-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2665 جنيها)

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساءا في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2665 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2330 جنيه)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل جديد على خلفية هبوط الطلب في التعاملات ليبلغ 2330 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2000 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاض جديد ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2000 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 160 جنيها من قيمته ويسجل نحو 18640 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما تراجع سعر سبيكة الذهب عيار 24 ليسجل نحو 82615 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.665 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2011 دولار وسط ترقب في الاسواق العالمية لازمة افلاس بعض المؤسسات الامريكية