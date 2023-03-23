أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع عيار 21 بمنتصف تعاملات الخميس 23-3-2023

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-3-2023 الهبوط بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية فى أول ايام شهر رمضان في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات، مع استقرار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية للمعادن بعد ارتفاعها صباحا.

وعلمت “المال” من تقرير صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات، أن سعر الجرام فقد نحو 20 جنيها، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في القاهرة ليبلغ نحو 2020 جنيها، مقارنة مع سعره صباحا الذي سجل 2040 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب والدولار

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2309 جنيهات)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر من جديد ليسجل 2309 جنيهات ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2020 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعا ملحوظا رغم ثبات أوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 2020 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1732 جنيهًا)

كما انخفض فى منتصف التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل 1732 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

160 جنيها هى قيمة خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بعد هبوطه بشكل ملحوظ ليسجل نحو 1610 جنيهات، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلى.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 71579 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.309 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقرت خلال التعاملات سعر أوقية الذهب عالميًّا اليوم نحو 1978 دولارا.