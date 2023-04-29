أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع عنيف من 2800 إلى 2600 جنيه للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-4-2023 في بداية جلسة اليوم السبت بسوق الصاغة بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة في سعر المعدن ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه لسعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا.

يأتي هذا التراجع في ظل عمليات بيع لجني الأرباح بينما تظل الظروف الحالية في الأسواق دون تغير الأمر الذي قد يعيد الذهب إلى الارتفاع مجدداً، وفق تقرير منصة جولد بيليون لتداول الذهب.

سعر الذعب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات متراجعة ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2600 جنيه، متراجعا من المستوى 2800 جنيه للجرام والذي سجله السوق في تعاملات مساء الخميس وبداية تداولات الجمعة، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 20800 جنيه، فيما سجل عيار 18 نحو 2220 جنيها.

جلسة الأمس شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الذهب حيث شهدت ارتفاع الذهب إلى المستوى 2800 جنيه للجرام كأعلى سعر خلال الجلسة قبل أن يبدأ في التراجع وصولاً إلى سعر اليوم ليفقد بذلك 200 جنيه من قيمته.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 7% منذ يوم السبت الماضي وحتى سعر اليوم بينما سجل ارتفاع بنسبة 17.6% منذ بداية شهر أبريل، مسجلا ارتفاع بقيمة 390 جنيها للجرام، بينما ارتفاع الذهب بنسبة 26.7% ليضيف 590 جنيه منذ بداية شهر أبريل وحتى تسجيل أعلى مستوى خلال الشهر عند 2800 جنيه للجرام.

الأسبوع الماضي شهد ارتفاعات جنونية في أسعار الذهب محلياً على الرغم من التراجعات التي شهدتها أسعار الأونصة العالمية وتداولها معظم فترات الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب هو تزايد الطلب بشكل حاد من المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، خاصة في ظل التوقعات المتزايدة بانخفاض قادم في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

من جهة أخرى نجد أن الطرح الأخير من شهادات الادخار في البنوك الحكومية لم يلق إقبال كبير بسبب تخوفات ضعف القيمة الشرائية للعملة، وهو ما دفع جزءا كبيرا من السيولة النقدية للانتقال إلى أسواق الذهب الأمر الذي دفع سعره إلى مستويات تاريخية.

التراجع اليوم في الأسعار مع بداية الأسبوع يعد تراجع تصحيحي في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد المستويات الكبيرة التي سجلها الذهب، وبعض التخوفات أن السعر قد لا يرتفع مجدداً على الأقل خلال الفترة القادمة.