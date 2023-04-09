أسعار الذهب اليوم في مصر تخسر 5 جنيهات مع جذب شهادات الادخار للسيولة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-4-2023 تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة، متراجعًا من قمة تاريخية، وجاء هذا التصحيح لتتوافق مع أسعار الذهب العالمية التي سجلت أعلى مستوى للأونصة منذ عام، ثم تراجعت عند 2007 دولار للأونصة كسعر إغلاق أسبوعي.

سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية، إن هدوء أسعار الذهب اليوم في مصر جزئيا يرجع إلى طرح شهادات البنوك التي سحبت جزء من سيولة سوق الذهب ، بالاضافة إلى أرتفاع المعروض من المعدن الاصفر في الأسواق المحلية.

وأضاف نجيب لـ “المال” أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً سجل 2160 جنيهاً للجرام بدون مصنعية ، بالاضافة إلى تسجيل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1850 جنيهاً ، موضحاً أن التوترات وعدم اليقين المتعلق بالأسواق المحلية تسبب في ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض الإجراءات المتعلقة بالبنوك عملت على تهدئة أسواق الذهب بشكل طفيف مثل طرح شهادات في أكثر من بنك وعلى رأسها البنوك الحكومية بعائد 19 و 22%

وكشف تقرير صادر عن جولد بيليون للذهب ، أن اتجاه البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات، ساهم بقوة في تهدئة سوق الذهب وتحجيم الطلب جزئيا وسحب بعض السيولة التي كانت متجه نحو شراء الذهب عقب انتهاء شهادة 18%.

كما أن أسعار الفائدة ارتفعت مؤخراً بعد قرار المركزي الأخير برفع الفائدة 200 نقطة أساس على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.

وأوضح التقرير أسعار الذهب تأثرت وهبطت بعد الإعلان عن الشهادات الجديدة وتحول جزء كبير من النقدية إلى الاستثمار في شهادات الادخار، ولكن مقدار الانخفاض في أسعار الذهب يعد ضعيف مقارنة مع مقدار الزيادة الذي سجلته أسعار الذهب خلال شهر مارس بنسبة 32% وبقيمة 540 جنيه تقريباً.

وكشف عضو شعبة الذهب أن الأسبوع الجاري شهد عمليات بيع لجني الأرباح دفعت أسعار الذهب لتصحيح سلبي طفيف، ولكن الأسعار استمرت متماسكة بشكل كبير بسبب أن الذهب يلعب دور رئيسي في الأسواق الآن فهو تحوط ضد التضخم الذي تخطى مستويات 30% خلال فبراير.

ويعد الذهب ملاذ آمن ضد مخاوف التغير في سعر الصرف والذي من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع من جديد، وبالتالي فتأثير انتقال السيولة النقدية إلى شهادات الادخار يظل ضعيف على الاستثمار في الذهب.