أسعار الذهب اليوم في مصر تخسر 45 جنيهًا.. عيار 21 يسجل 2380 جنيها

يواصل سوق الصاغة تداولاته بمختلف المحافظات على انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-5-2023 لتواصل خسائرها في الأسواق، متأثرة بهبوط سعر الأوقية في البورصات العالمية، إضافة إلى هدوء الطلب وزيادة المعروض بمحال بيع الذهب.

وقالت مصادر في سوق الصاغة في تصريحات لـ”المال”، إن أسعار الذهب شهدت خسائر بلغت نحو 45 جنيهاً على مدار التداولات اليومية حتي كتابة التقرير، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر طلباً ومبيعا في المحافظات نحو 2380 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس البالغة 2425 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2720 جنيها)

وتراجع بشكل طفيف سعر الجرام الأن عيار 24، ليسجل 2720 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الذهب عيار 21 (2380 جنيها)

ورغم هبوط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 إلا ان الطلب مازال ضعيفاً مقارنة بمطلع الاسبوع محلياً ليبلغ الجرام 2380 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2040 جنيها)

وانخفض على مدار التداولات اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليسجل 2040 جنيها في سوق الصاغة؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (19040 جنيها)

وبلغ إجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 360 جنيها ليبلغ نحو 19040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وعاودت سعر سبيكة الذهب عيار 24 الهبوط بعد قفزاتها امس نحو 84320 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.720 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت البورصة العالمية خلال تعاملاتها اليوم انخفاض بشكل طفيف في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1971 دولارا وسط ترقب الجميع لبيانات امريكية ، وتخوفات من ازمة الديون الامريكية ورفع سقف الدين.