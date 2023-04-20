أسعار الذهب اليوم في مصر تخسر 110 جنيهات لتبدأ تصحيح مسارها بسوق الصاغة

هبوط قوي في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-4-2023 ليشهد عمليات تصحيح في مسار الأسعار بعد قفزات تاريخية للمعدن الأصفر مدعومة من الطلب وصعود الأوقية عالميا.

الذهب والدولار

أسعار الذهب في مصر

وخسر سعر الجرام حاليا نحو 110 جنيها في سوق الصاغة خلال التعاملات المسائية، لينخفض الجرام من 2460 إلي 2350 جنيها وقت صياغة التقرير.

أسعار الذهب اليوم في مصر كانت سجلت ارتفاعات مستمرة لتصل إلي مستويات تاريخية، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم قبل الانخفاض المرتقب في سعر صرف الجنيه وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً سجل عصر يوم الخميس 20 أبريل 2023 مستويات تاريخية عند 2470 جنيها للجرام وهو أعلى سعر تاريخي للذهب قبل أن تبدأ رحلة تصحيح الذهب.

وبحسب التقرير الفني، فمنذ بداية شهر أبريل ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 11% ليربح 240 جنيها للجرام، بينما ارتفع سعر جرام الذهب منذ بداية عام 2023 وحتى اليوم بنسبة 45% ليربح 760 جنيها للجرام ومع انخفاض الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الخمس، فقد قلص الذهب هذه المكاسب وسط عمليات جني الأرباح.

الطلب على شراء الذهب يتناسب طردياً مع ارتفاع الأسعار وهو ما نشاهده حالياً في أسواق الذهب المحلية، رغم من تراجع أسعار الأونصة عالمياً تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، إلا أن السعر المحلي مستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية.

ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب الكبير، وارتفاع الطلب ناتج عن الرغبة في التحوط ضد التراجع المرتقب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وما قد ينتج عن هذا من موجة تضخم جديدة بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.