أسعار الذهب اليوم في مصر تخسر 10 جنيهات للجرام عيار 21 بالتداولات المسائية

انخفاض طفيف ومتواصل في التداولات المسائية سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-7-2023 في سوق الصاغة بالمحافظات مع تراجع الطلب على المعدن الاصفر بالاضافة الى هبوط سعر الاوقية في البورصات العالمية للمعادن خلال اولى ايام التداولات الاسبوعية

اعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان الجرام فقد خلال تعاملات اليوم نحو 10 جنيهات للجرام ، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر الذي سجل نحو 2155 جنيها، مقارنة بسعره الصباحي البالع 2165 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

وهبط في محال الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ، ليسجل 2464 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيه)

كما اظهرت تقارير شعبة الذهب ان سعر الذهب عيار 21 تراجع على خلفية هبوط اوقية الذهب اليوم ليبلغ 2155 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1846 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوط قوي على مدار يوليو الجاري ليخسر مجددا 10 جنيهات وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 1846 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 17240 جنيها بعد تكبده خسائر بلغت 80 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما انخفض بشكل متواصل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اولى اياك التعاملات الاسبوعية لتخسر 8 دولارات وتسجل نحو 1953 دولار.