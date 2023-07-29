أسعار الذهب اليوم في مصر تحت ضغط التذبذب.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها للجرام

انخفاض جديد وطفيف شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-7-2023 بسوق الصاغة رغم توقف التداولات في البورصة العالمية للمعادن للاجازة الاسبوعية ، الا ان زيادة المعروض وتراجع الطلب هبط بالأسعار محليا.

ومازال التذبذب يسيطر على الذهب في نطاقات ضيقة منذ الأسبوع الماضي على الرغم من التحركات الكبيرة في أسعار الذهب العالمي، على خلفية استقرار عدد من العوامل في السوق المحلية أجبرت السعر على التحركات العرضية وعدم التأثر بسعر الأونصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

هبط سعر الذهب بنهاية تداولات هذا الأسبوع عند 2155 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر الذهب عيار 18 عند مستويات 1844جنيها للجرام ، غير شامل المصنعية

سعر الجنيه الذهب في مصر

وانخفض ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم عند 17240 جنيه على خلفيه هبوط سعر الجرام ، فيما يزن الجنيه نحو 8 جرامات عيار 21 .

ومازالت أسعار الذهب في مصر تنحصر بين المستويين 2150 – 2175 جنيه للجرام صعوداً وهبوطاً خلال هذا الأسبوع، على الرغم من التحركات الكبيرة التي شاهدناها في الأسواق العالمية.

عوامل استقرار الذهب في مصر

أهم العوامل التي دفعت سعر الذهب المحلي إلى التحركات العرضية هي غياب السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، إلى جانب تراجع الطلب الموسمي على الذهب في هذا الوقت من العام.

أيضاً تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية واستقرار سعر الصرف ساهم في هدوء التداولات بشكل كبير، وذلك مع غياب مخاوف من نقص المعروض من الذهب في الأسواق بعد أن ساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في زيادة المعروض وحدوث توازن بين العرض والطلب.

على الرغم من هذا الاستقرار في تحركات الذهب ولكن يبقى هناك ترقب كبير في تحركات السوق المحلية، خاصة بعد التحركات المصرفية التي شاهدناها الأسبوع الماضي، والتي من شأنها أن تحدث تغير في أوضاع السوق مع الوقت

أغلق الذهب الفوري تداولات الأسبوع المنتهي على انخفاض طفيف بنسبة 0.1% بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1982 دولار للأونصة والأدنى عند 1942 دولار للأونصة ليستطيع أن ينهي تداولاته فوق المستوى 1950 دولار للأونصة عند 1959دولار، وفق التقرير الفني لجولد بيليون.