أسعار الذهب اليوم في مصر تترقب الشهادات الدولارية .. عيار 21 يسجل 2160 جنيها للجرام

مازالت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-7-2023 تسجل تذبذب خلال الفترة الحالية حيث يتزايد الترقب في الأسواق لما سيصدر اليوم عن البنك الاحتياطي الفيدرالي، ونتائج الشهادات الدولارية الجديدة على حركة الأسواق.

وطرحت امس البنوك شهادات دولارية من المرتقب ان تؤثر على حركة المعدن الاصفر محليا وتحد من الطلب عليه ، في الوقت الذي شهد الملاذ الآمن يسجل ثبات على مدار تداولات سوق الصاغة المسائية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مساء اليوم 2470 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء عند 2160 جنيه للجرام مع توقعات بعودته للهبوط.

سعر جرام الذهب عيار 18

لم يتغير سعر الذهب عيار 18 الذي واصل ثباته عند 1852 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما استمر سعر الجنيه الذهب اليوم عند مستوياته ليبلغ 17280 جنيه.

التحركات المستقرة لأسعار الذهب في مصر خلال هذه الفترة ناتجة عن استمرار العوامل المستخدمة في تسعير الذهب بمصر، مثل سعر صرف الدولار في السوق الموازية والطلب على الذهب المتراجع خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ضعف السيولة لدى المتعاملين في الأسواق.

من ناحية أخرى نجد أن الأسواق تترقب نتائج اجتماع البنك الفيدرالي اليوم وتأثير ذلك على سعر الذهب العالمي، وما إذا كان سيعمل على تحريك السوق المحلي الذي شهد استقرار دام لأكثر من 3 أسابيع.

فيما أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم أمس عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تصرف مقدماً عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.

الشهادات تستهدف الدولار المكتنز لدى الأفراد، وقد أشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين.

وتترقب الأسواق لمعرفة حجم الإيداعات التي ستحصل عليها البنوك وفقاً لهذه الشهادة، وقد يعمل هذا على تحريك سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة بعد أن شهد استقرار وتراجع في الطلب منذ شهر تقريباً.

من المتوقع أن تظل حركة الذهب متذبذب دون اختراق مستويات هامة حتى صدور نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيؤثر بشكل كبير على تحركات الذهب سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط وفقاً لما سيصدر عن البنك ، وسيكون له تأثير على أسعار الذهب اليوم في مصر.

في حالة الصعود للذهب والاختراق الناجح لمنطقة المقاومة السابق ذكرها يفتح الباب إلى منطقة 1980 – 2000 دولار للأونصة، وفي حالة الاختراق الناجح للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة يكتسب الذهب زخم إيجابي قوي قد يدفعه إلى تسجيل مستوى قياسي جديد.