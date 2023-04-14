أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع 15 جنيهًا.. عيار 21 يسجل 2275 جنيهًا للجرام

شهدت الأوقية الهبوط مجددًا في تعاملات بورصة المعادن الدولية بشكل ملحوظ بنهاية التداولات، لينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف اليوم الجمعة 14-4-2023 بمختلف المحافظات لتواصل انخفاضها، وسط تذبذب في سعر المعدن الأصفر والطلب عليه محليًا.

وعلمت المال من مسئولي شعبة الذهب، أن سعر الذهب في مصر سجل تراجعا بقيمة 15 جنيها للمعدن، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الأسواق نحو 2275 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباحا البالغة 2290 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2600 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعه على مدار اليوم ليسجل 2600 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2275 جنيها)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة هبوط اوقية الذهب في التداولات العالمية ليبلغ 2275 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1950 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، هبوطه محليا في سوق الصاغة ليسجل 1950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 120 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 18200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 80600 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.6 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأنهت البورصة العالمية تداولاته‍ا اليومية على انخفاض ملحوظ في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 2006 دولارات نتيجة عملية جني الأرباح.