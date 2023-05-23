أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع.. وعيار 21 يسجل 2420 جنيها

شهدت سوق الصاغة تراجعًا جديدًا في أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 23-5-2023، خلال التداولات المسائية، بمحتلف المحافظات، على خلفية هبوط سعر الأوقية في البورصات العالمية، ليفقد المعدِن جزءًا من أرباحه التى حققها صباح اليوم.

وما زال التذبذب هو الغالب على تعاملات سوق الصاغة، حيث خسر الجرام 20 جنيهًا منذ قليل، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2420 جنيهًا، مقارنة بسعره منتصف اليوم التى سجلت 2440 جنيهًا دون سعر المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 23-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2765 جنيهًا)

وعلمت “المال” أن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض مجددًا مساءً في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 2765 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2420 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة هدوء الطلب، بالإضافة إلى انخفاض أوقية الذهب في التعاملات، ليبلغ 2420 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2075 جنيهًا)

محليًّا شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 مستويات متراجعة في التعاملات المسائية، وهو العيار الأقل سعرًا في مصر ليبلغ 2075 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (19360 جنيهًا)

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيهًا من قيمته ليسجل نحو 19360 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما تراجع سعر سبيكة الذهب عيار 24 إلى نحو 85715 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضًا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.765 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا، خلال التعاملات، اليوم، نحو 1966 دولارًا، بعد ارتفاعها بداية الجلسة في البورصة العالمية في تداولاتها الأسبوعية.