أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع.. وشعبة المجوهرات تكشف تأثير رفع الفائدة على عيار 21

قال لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن إعلان البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة بواقع 3% منذ قليل سيساهم في ضبابية في سوق الصاغة بالتزامن مع هبوط أسعارالذهب اليوم في مصر الخميس 22-12-2022، حيث تراجع الجرام اليوم بواقع 70 جنيها للجرام بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية عالمياً.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

سعر الذهب

وأضاف منيب في تصريحات لـ”المال” أن رفع سعر الفائد قد يتسبب في مخاوف من بعض المستهلكين فيلجأون إلى الاستثمار في الذهب وهو ما يرفع الطلب علي المعدن الأصفر مثلما حدث منذ أيام عندما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة حدث العكس وارتفع سعر الأوقية وتوجه المستثمرون للذهب باعتباره ملاذ آمن.

وأشار إلى أن تأثير ذلك على الذهب سيظهر خلال الأسبوع المقبل مع تعاملات الأسبوع في ظل تخبط حالياً في سوق الصاغة وصعوبة معرفة الأوضاع وما سيحدث في سعر الدولار.

وينشر موقع “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1940 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يسجل الأعلى قيمة في مصرمنتصف اليوم ليبلغ حوالي 1940 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1690 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ الجرام 1525 جنيهًا بدون مصنعية ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1750 جنيها)

ووفقاً لأسعار الذهب اليوم انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 1750 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13520 جنيها)

وبلغت خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 560 جنيها ليصل إلي مستوي 13520 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.