أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع مجدداً .. عيار 21 يسجل 2360 جنيهاً للجرام

انخفضت خلال التداولات المسائية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27-5-2023 في جميع المحافظات بعد ارتفاعات بنحو 50 جنيهاً صباح اليوم بالتزامن مع اغلاق البورصة العالمية للمعادن وتوقف التعاملات للإجازة الاسبوعية.

وعلمت المال من مصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن سعر الجرام تراجع مجدداً بقيمة 30 جنيهاً ، ليتراجع الجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وشيوعا إلى نحو 2360 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات صباح اليوم التى بلغت 2390 جنيه، غير شاملة المصنعية .

أسعار الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2700 جنيها)

وتسود توقعات بحدوث مزيد من الهبوط في سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بالتزامن مع هدوء الطلب في السوق المحلي، والبالغ قيمته 2700 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2360 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في منتصف اليوم ليخسر نحو 30 جنيها اليوم في التعاملات ليبلغ 2360 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2025 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا في سوق الصاغة ، لاسيما وأنه العيار الأقل سعرا في مصر ليسجل 2025 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18880 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 240 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 18880 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتراجع سعر سبيكة الذهب عيار 24 إلى نحو 83700 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.7 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1947 دولارا..