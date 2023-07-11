أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع.. عيار 21 يخسر 15 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-7-2023 تذبذبًا جديدًا في تداولاتها المسائية بسوق الصاغة بكل المحافظات، بعد تحول المعدن من الربحية للخسائر الطفيفة، بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية وخسارتها نحو 5 دولارات في جلساتها اليومية بتعاملات البورصة العالمية للمعادن.

وكشفت منصات لتداول الذهب عن هبوط الجرام بنحو 15 جنيهًا مساء، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2175 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره، صباح اليوم، التى سجلت 2190 جنيهًا، غير شامل المصنعية، بالتزامن مع انخفاض الطلب.

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2485 جنيهًا)

وأوضحت المنصات أن سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل طفيف، ليسجل 2485 جنيهًا، ولا يزال العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2175 جنيهًا)

تراجع جديد بقيمة 15 جنيهًا سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًّا ليبلغ 2175 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعًا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1865 جنيهًا)

وانخفض بشكل طفيف في التداولات المسائية سعر جرام الذهب عيار 18، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 1865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17400 جنيه)

خسائر تكبدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مصحوبًا بهبوط الجرام ليفقد نحو 120 جنيهًا من قيمته ويسجل نحو 17400 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

تراجع أيضًا سعر أوقية الذهب عيار 24 متأثرة بهبوطها عالميا لتسجل بسوق الصاغة نحو 77035 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 انخفاضًا ليسجل حوالي 2.485 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات بعد ارتفاعها ليعاود الهبوط ويسجل 1931 دولارًا، بعد أن بدأت جلستها الصباحية عند مستويات 1936 دولارًا.