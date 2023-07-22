أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع .. عيار 21 يخسر 5 جنيهات رغم توقف البورصة العالمية

انخفاض جديد بقيمة 5 جنيهات شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-7-2023 في منتصف تعاملاتها المسائية رغم اغلاق جزء من محال الصاغة اليوم ، على خلفية اغلاق بورصة المعادن الدولية اليوم تداولاتها الاسبوعية على هبوط سعر الاوقية للاجازة الاسبوعية .

ومازال هناك هدوء كبير في الطلب بالسوق المحلي بالتزامن مع زيادة المعروض ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي 2160 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 2165 جنيها، غير شامل المصنعية ، التى ارتفعت مؤخرا بنحو 10%.

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-7-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وانخفض بشكل متواصل سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ ، ليسجل 2170 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيه)

واظهرت بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف ، ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجع بالتزامن مع هبوط الطلب بقوة ليبلغ 2160 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1852 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيها من قيمته مساءا ويسجل نحو 17280 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهي سعر أوقية الذهب عالميًّا تعاملاته الاسبوعية صباح اليوم على هبوط ويسجل 1961 دولار ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري في البنوك