أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع.. عيار 21 يسجل 2165 جنيها رغم الصعود العالمي

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-7-2023 تذبذبا وهدوءا في سوق الصاغة على مدار التداولات وسط تحركات تكاد لا تذكر خلال هذه الفترة ما يعكس ضعف السيولة النقدية والطلب في الأسواق المحلية.

ورغم انتعاش أسعار الذهب العالمية وتسجيلها مكاسب يومية إلا أنها عاودت الهبوط مجددا عالميا، ليعاود سعر الجرام في مصر الهبوط ويخسر 5 جنيهات وهو ما لم يؤثر على المعدن الأصفر بشكل ملحوظ.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع في سوق الصاغة سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس ليسجل 2165 جنيها للجرام بدون تغير يذكر عن تداولات يوم أمس.

سعر الجرام عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 هبط بشكل طفيف ليبلغ نحو 1856 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17360 جنيها.

الضغوط أصبحت حيادية على أسواق الذهب المحلية خلال هذه الفترة، فلا يوجد استجابة للسعر من التحركات الإيجابية لسعر الأونصة العالمية، ولا يوجد ضغط سلبي كافي يدفع الأسعار إلى المزيد من الهبوط.

يرجع هذا بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية خاصة مع استمرار البنوك في رفض الدولار مجهول المصدر لتغطية العمليات الاستيرادية، وسط توقعات قوية باستمرار سعر الصرف الحالي في البنوك عند مستوياته لفترة أطول من الوقت.

من جانب آخر تعاني أسواق الذهب من تراجع في السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ انتهاء السيولة الناتجة عن تسييل شهادات الـ 18% والتي ضخت ما يزيد عن 700 مليار جنيه في الأسواق وحصلت أسواق الذهب على نصيب الأسد منهم.

أيضاً اعلان الحكومة عن خطوات برنامج الطروحات ساعد على تهدئة الأسواق خاصة مع وضع برنامج لاستهداف دخل دولاري يصل إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026.

وبالحديث عن المعروض من الذهب في الأسواق نجد أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في دخول كميات كبيرة من الذهب إلى السوق المحلي، الأمر الذي حقق توازن بين العرض والطلب بنسبة 80% تقريباً وهو ما ساعد على استقرار الأسعار بشكل كبير.

وفي أخبار منفصلة أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية والتي تتولى تسلم كميات الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل في التنقيب عن الذهب، أنها تستهدف تسليم البنك المركزي المصري 830 كيلو جرام من الذهب خلال عام 2023 أعلى بنسبة 32% مقارنة مع العام الماضي.

فتتوقع الشركة أن ترتفع تسليمات العام الجاري من الذهب بمقدار 200 كيلو جرام مقارنة مع العام الماضي بما يصل إلى 6 آلاف أونصة تصل قيمتها حالياً إلى 11.5 مليون دولار.

في نهاية ابريل الماضي بلغ احتياطي البنك المركزي المصري من الذهب إلى 4.044 مليون أونصة بقيمة تصل إلى 8 مليار دولار تقريباً.

انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم التداول فوق مستوى المقاومة الحرج 1970 دولار للأونصة، وذلك بعد أن فشلت في اختراقه خلال الجلستين الماضيتين، يذكر أن نجاح الذهب في الاختراق الناجح لمنطقة هذا المستوى تفتح الباب للوصول للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.