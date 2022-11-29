أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع بقوة بعد وصولها لأعلى مستوى.. الغرف التجارية تكشف الأسباب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا تدريجيا منذ مساء أمس الأول بعد أن استمرت في الارتفاع على مدى الأسبوعين الماضيين، بمعدلات اعتبرت الأعلى في تاريخه بعد تجاوز الجرام بالمصنعية حاجز 1600 جنيه لعيار 21.

وبحسب الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات 1460 جنيها متراجعا عن أسعار أمس الأول 55 جنيها حيث كان وصل إلى 1515 جنيها، بينما تراجع سعر جرام عيار 24 بحوالي 63 جنيها ليسجل 1668.5 جنيه مقارنة مع 1731.5 مساء أمس الأول .

وتراجع سعر الجنيه الذهب بحوالي 440 جنيها ليسجل خلال تعاملات أمس 11,680 جنيها مقارنة مع 12,120 خلال تعاملات مساء أمس الأول وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 1251.5 .

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة إن ارتفاع الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين كان وراءه زيادة كبيرة في حجم الطلب على السبائك والذهب الخام بما فاق حجم المعروض بالسوق المحلية مع دخول أموال ساخنة للمضاربة يأسعار المعدن النفيس بما رفع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة على مدار العام .

وأضاف ميلاد أنه مع ارتفاع الأسعار شهدت الأسواق عمليات بيع متوسطة الحجم على مدار اليومين الماضيين من بعض حائزي الخام لتستقر حالة السوق والتي كانت قد شهدت ارتفاعات مستمرة بين ساعة وأخرى خلال الأسبوع الماضي، كما بدأت الأسعار في الاستقرار نسبيا ليتباطأ معدل التغير على مدار اليوم .

وتوقع ميلاد استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر مع زيادة حجم المعروض والذي سيأتي تزامنا مع إقبال المستهلكين على البيع لجني ما حققه سعر الذهب من أرباح على مدار الأسبوع الماضي .

وحول السعر العالمي للذهب قال ميلاد إن الأسواق المحلية في الوقت الراهن غير مرتبطة بالأسعار العالمية نظرا لتراجع حجم الاستيراد وعدم توافر سيولة دولارية كافية لاستيراد الذهب واعتماد السوق المحلية علي تدوير الكميات المتاحة محليا مشيرا إلى أنه مع بدء الإنتاج المحلي للخام من الاكتشافات الجديدة التي قامت الحكومة بالإعلان عنها الانتهاء والتشغيل لمصفاة الذهب المصرية ستشهد السوق المحلية استقرارا كبيرا لأسعار الذهب .