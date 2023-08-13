أسعار الذهب اليوم في مصر تبدأ رحلة تراجع قوية.. عيار 21 يخسر 50 جنيها للجرام

أنهت أسواق الذهب والمجوهرات تعاملاتها المسائية على تراجع جماعي في أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-8-2023 في سوق الصاغة بالتزامن مع هبوط الطلب على المعدن الأصفر بعد اشتعاله أمس وسط ترقب من المتعاملين لحركة العرض والطلب وسعر الدولار وعودة تعاملات بورصة المعادن الدولية غدا.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، انخفاض سعر الجرام فالتداولات المسائية بنحو 50 جنيها، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2320 جنيها للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم البالغ 2370 جنيها بدون احتساب المصنعية.

ويرصد موقع “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-8-2023.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2640 جنيها)

وكشفت مصادر في شعبة الذهب والمجوهرات، أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساء في مصر بشكل قوي، ليسجل 2640 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2320 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رحلة هبوطه مجددا لتراجع الطلب في التعاملات ليبلغ 2320 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1980 جنيهًا)

كما انهار سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليفقد 50 جنيها، ويسجل الأقل سعرا في مصر، ويبلغ 1980 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18480 جنيها)

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر خلال التداولات خسائر جديدة ليفقد 400 جنيها من قيمته ويسجل نحو 18480 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بانخفاض نظيرتها العالمية لتهبط الى نحو 81840 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما تراجع خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.640 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1916 دولار.