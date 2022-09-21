أسعار الذهب اليوم في مصر بعد رفع سعر الفائدة والجرام يقفز 19 جنيها

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا لتشتغل الأسعار محليا، ويرتفع الجرام بقيمة 19 جنيها اليوم الأربعاء 21-9-2022 لليوم الثاني على التوالي عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي زيادة الفائدة على الدولار وسط ترقب لنتائج اجتماع المركزي المصري.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول، إن التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%، وأضاف خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: نتبع سياسة مالية متشددة لخفض التضخم.

الذهب يرتفع

ووفقا للزيادات الجديدة في أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الفائدة، فقد سجل عيار 21 حوالى 1146 جنيها للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم التى سجلت 1127 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-9-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1310 جنيها)

19 جنيها ارباحا سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1310 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1146 جنيه)

كما أشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1146 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (982 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 982 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9168 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9168 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 152 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40610 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.310 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن على ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1673 دولار.

وذكرت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن عائدات السندات الأمريكية لأجل عامين ترتفع فوق 4,1 % لأول مرة منذ عام 2007.

وفى وقت سابق قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى – رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%.

وسجل معدل التضخم مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات.