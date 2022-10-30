استقرار جديد يشهده سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا بعد اشتعالها أمس واليوم نتيجة لتوقف التداول بالبورصة العالمية للمعادن للاجازة الاسبوعية، ليستقر أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار في تعاملات اليوم المسائية وفقا لشعبة الذهب المحلية

وبلغت أرباح الجرام حوالى 98 جنيها للجرام منذ الخميس الماضي ، يحافظ على مستوياته المرتفعه ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1235 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الدولار

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار 30-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1412 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعر ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1412 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1235 جنيه)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1235 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 1060 جنيها)

فيما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 1060 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9880 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43776 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.412 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل ثبات في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1664 دولارًا للاوقية

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية امام الجنيه بعد تخطي سعره 24 جنيها بنهاية التداولات