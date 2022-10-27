أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الفائدة اليوم 27-10-2022.. وقفزة بالمعدن

تحرك طفيف في تعاملات بورصة المعادن العالمية ، صعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الفائدة الخميس 27-10-2022 وسط ترقب المعدن الاصفر لحركة سعر الدولار امام الجنية بعد اعلان البنك المركزي اقرار سعر صرف مرن للجنية امام باقي العملات

وربحت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الفائدة حوالي جنيهان ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1140 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الاغلاق امس على مستوي 1138 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الفائدة الخميس 27-10-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1302 جنيها)

ولازال عيار 24 هو العيار الاغلي والاقل مبيعا في مصر نظرا لثمنه المرتفع ، حيث ارتفع ليبلغ 1302 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1140 جنيه)

واستمر ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ ليبلغ 1140 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (972 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 972 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9120 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9120 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40362 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.302 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1660 دولار.