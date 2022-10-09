أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 9-10-2022..وعيار 21 يسجل 1085 جنيها

شهدت اوقية الذهب ثباتا جديدا لليوم الثاني على التوالي بعد اغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها للاجازة الاسبوعية ، فيما تستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-10-2022 بشكل ملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وارتفع سعر الذهب في مصر بشكل ملحوظ امس آخر ايام التداولات ، فيما يغلق جزء كبير من محال الصاغة للاجازة ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1084 جنيه للجرام، وهو نفس سعره أمس واليوم

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 9-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1239 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 استقراره بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1239 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1085 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند اعلى مستوي في شهر خلال تعاملات اليوم ليبلغ 1085 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 930 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8680 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ليبلغ نحو 8680 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38409 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.239 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1698 دولار.

فيما تسود توقعات بارتفاع سعر الذهب عالميا علي خلفية التوترات الجيوسياسية وانخفاض سعر الدولار امام العملات وتراجع العائد على السندات الامريكية الاسبوع الماضي