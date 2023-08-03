أسعار الذهب اليوم في مصر.. «المركزي» يفاجئ عيار 21 برفع سعر الفائدة

أنهت أسواق الصاغة المحلية بكافة المحافظات تداولاتها المسائية على استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-8-2023 رغم إعلان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1%.

وقال مصدر مسئول في شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار المركزي بزيادة سعر الفائدة مفاجئ للأسواق وغير متوقع، ومن المرتقب ظهور تأثيره على الأسواق الأسبوع المقبل، فيما سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2155 جنيها للجرام، وهو نفس سعره الصباحي بدون احتساب المصنعية.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

واستقر مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2464 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيها)

وحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته بشكل ملحوظ ليبلغ 2155 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا اي تغيرات تذكر ليبلغ 1847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيها)

فيما ثبت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مساءا ليبلغ نحو 17240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستقر سعر سبيكة الذهب عيار 24 محليا رغم هبوطها عالميا لتسجل نحو 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الهبوط الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1936 دولارا.