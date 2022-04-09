شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-4-2022 ارتفاعا متواصلا في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة المحلية ، بعد تسجيل البورصة العالمية للمعادن قفزة في سعر الذهب اليوم لينهي تعاملاته الأسبوعية قبل الإغلاق للإجازة على مدار يومين.

وربح سعر الذهب اليوم جنيهين ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 994 جنيها للجرام، مقارنة بتعاملات أمس التى سجلت 992 جنيها ليقترب من مستويات 1000 جنيه للجرام، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر تقفز هذا الأسبوع

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-4-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1125 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب عيار 24 بالصعود عالميا ليرتفع محليا بقيمة جنيهين للجرام ، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 (994 جنيها)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن جنيهين مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 994 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (852 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة وارتفع محليا ليسجل 852 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7952 جنيها)

16 جنيها قيمة مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 7952 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربح سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 62 جنيها نحو 34875 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.125 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات امس نحو 1947 دولارا مع استمرار توقعات المتعاملين بمواصلة المعدن الأصفر للصعود عالميا حال عدم التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا.