أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-8-2022.. وعيار 21 يسجل استقرارا جديدا

شهدت أوقية الذهب ثباتا ملحوظا خلال تعاملات اليوم مع إغلاق بورصة المعادن العالمية للإجازة، بعدما سجلت قفزة فى سعر الذهب نهاية تداولات الأسبوع، واستقرت معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-8-2022 خلال تداولات اليوم الصباحية بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وخسر الجرام مساء أمس نحو 7 جنيهات قبل أن يعاود ثباته مجددا الخاص بسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليبلغ نحو 1068 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-8-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1220 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الأعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1220 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1068 جنيها)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته خلال التعاملات ليبلغ 1068 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والأعلى مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (915 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا قي مصر ليبلغ 915 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8544 جنيها)

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8544 جنيها، ويبلغ وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36820 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي عند 1.220 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما سجلت أسعار أوقية الذهب عالميا أعلى مستوى في أسبوع عند 1775 دولارا للأوقية.

وأعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارة مسبقا أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل أبرزها بسعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنيه، بالإضافة إلى سعره عالميا ومدى العرض والطلب.