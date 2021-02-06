اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-2-2021.. وصعود عيار 21

هبوط الدولار عالميا يدفع سعر الذهب في مصر للصعود
عمر سالم 9:15 ص, السبت, 6 فبراير 21 9:15 ص, السبت, 6 فبراير 21

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واصلت أوقية الذهب ارتفاعاتها المتتالية في بورصة المعادن العالمية على مدار اليوم لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-2-2021، بشكل ملحوظ خلال بداية تعاملاتها اليومية في سوق الذهب المحلية بمحال الصاغة.

وصعد سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات أمس بنحو 1.1٪ ليرتفع الجرام محليا بنحو 4 جنيهات ويسجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 800 جنيه، مقارنة بالأسعار في نهاية التعاملات أمس والتي سجلت 596 جنيها، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب.

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب فى مصر ببداية تعاملات اليوم السبت 6 – 2- 2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (912 جنيها)

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 912 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (800 جنيه)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل واضح ليسجل 800 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (686 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 686 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6392 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

كما صعد سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27330 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 912 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1815 دولارا.

الصاغة: طرح أشكال وأحجام مختلفة لجذب المشترين

وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، إن محال الذهب تقوم حاليا بطرح أشكال وأوزان وأحجام مختلفة لتتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطنين ، في الوقت الذي سجل فيه الطلب على الذهب تراجعا للغاية.

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وسجل سعر الذهب في مصر بنهاية التعاملات الأسبوعية ارتفاعا بأكثر من 26 دولارا للأوقية وبما يوازي نحو 1.2% بعد انهيار الذهب الخميس الماضي ، بعد هبوط سعر الدولار، ما ساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر بشكل طفيف ليعوض جزءا من خسائره.

وتتغير أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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