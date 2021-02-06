أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-2-2021 واستقرار عيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-2-2021، بشكل ملحوظ خلال منتصف تعاملات اليوم في سوق الذهب المحلي بمحال الصاغة، وذلك على خلفيه إغلاق البورصة العالمية للمعادن وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية ليثبت سعر أوقية الذهب عالميا.

واستقر سعر الذهب في مصر الآن بعد موجة من التذبذب محليا وعالميا ليسجل سعر الذهب 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 799 جنيها، وهي نفس الأسعار في بداية التعاملات اليوم السبت، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب. الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر منتصف تعاملات اليوم السبت 6 ـ 2 ـ 2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (912 جنيهات)

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 912 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (799جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل واضح ليسجل 799 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (686 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 686 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6392 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 27330 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 912 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1815 دولارات.

ومن المرتقب أن يشهد سعر الذهب في مصر استقرار على مدار اليومين السبت والأحد، وألا يحدث أي تغير في الأسعار، في الوقت الذي سجل الطلب على الذهب تراجع للغاية.

وسجل سعر الذهب في مصر بنهاية التعاملات الأسبوعية ارتفاعا باكثر من 26 دولار للأوقية وبما يوازي نحو 1.2% بعد انهيار الذهب الخميس الماضي، بعد هبوط سعر الدولار، ما ساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر بشكل طفيف ليعوض جزء من خسائرها.

وتتغير أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.