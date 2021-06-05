أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-6-2021.. وعيار 21 يسجل مستوى مرتفعا

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم استقرار ملحوظا في أوقية الذهب مع بداية تعاملات اليوم بعد صعودها أمس ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-6-2021 ، بشكل ملحوظ في بداية تعاملاتها اليومية الصباحية ، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر ثباتا وسط توقعات بعودته للصعود ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين القبلي والبحري اليوم ليسجل نحو 810 جنيهات ، مقابل أسعاره صباحا بالصاغة والتى سجلت 805 جنيهات صباح أمس ، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-6-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (925 جنيها)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا أى تغيرات خلال التعاملات الآن ليسجل الجرام 925 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (810 جنيهات)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 810 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (696 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل 696 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالتعاملات نحو 6480 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 حوالي 28675 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 925 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1892 دولارًا ببداية التعاملات.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.