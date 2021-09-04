اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-9-2021 وعيار 21 يسجل 792 جنيها

مع تراجع الطلب برغم تسجيل سعر الذهب لمستوي متدن
عمر سالم 11:19 ص, السبت, 4 سبتمبر 21 11:19 ص, السبت, 4 سبتمبر 21

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بدأت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليومية على ثبات في سعر أوقية الذهب بعد صعودها أمس بأكثر من 15 دولار، ليتأثر بها معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-9-2021 ويستقر في مطلع تعاملات الصباح  في سوق الصاغة المحلية،  قبل ان يغلق السوق تعاملاته للاجازة الأسبوعية اليوم.

وبلغ إجمالى ما ربحه سعر الذهب في مصر على مدار أسبوع نحو جنيهين فقط، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 792 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء أمس، غير شاملة المصنعية.

الذهب
الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-9- 2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (905 جنيهات)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقراره بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 905 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيها)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل  في التعاملات ليبلغ 792 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (678 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6336 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28055 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 905 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1828 دولارًا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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