أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-6-2022.. وعيار 21 يخسر 40 جنيها خلال أسبوع

شهد سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن استقرارا جديدا في ظل عدم تغير السعر آخر التداولات الأسبوعية، ويثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-6-2022 في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية اليوم.

وفقد جرام الذهب نحو 40 جنيها من قيمته علي مدار الأسبوع الماضي على خلفية هبوط سعر الدولار في السوق الموازية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1010 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال أمس غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1165 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرارا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1165 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1010 جنيهات)

وأضافت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تأثر مثل باقي الأعيرة ليشهد ثباتا ملحوظا في التعاملات، وببلغ 1010 جنيهات للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (870 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيها)

فيما اوضحت ان سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 8080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36115 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.165 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1851 دولارًا للاوقية في بورصة المعادن