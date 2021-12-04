أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-12-2021.. وارتفاع عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-12-2021 ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية ، بعد إغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على صعود سعر الذهب اليوم في البورصة قبل التوقف للإجازة الأسبوعية.

وسجلت أسعار الذهب أمس صعودا بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات المساء ، قبل أن تواصل صعودها بقيمة جنيهين الآن ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 785 جنيها للجرام، بعد مقارنة بتعاملات أمس التى سجلت 783 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-12-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيها)

وربح سعر جرام الذهب عيار 24 الآن نحو جنيهين للجرام ، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 930 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (785 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 785 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (673 جنيهًا)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة وارتفع محليا ليسجل 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27776 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1884 دولارا بعد صعودها أمس ما يقارب 18 دولارا للأوقية.