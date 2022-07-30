أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-7-2022.. وارتفاع عيار 21

واصلت البورصة العالمية قفزاتها لليوم الثالث على التوالي لتسجل أعلى سعر خلال يوليو الجاري في آخر أيام تعاملاتها الأسبوعية، وترتفع أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-7-2022 في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية، مستفيدة من قفزة سعر أوقية الذهب.

وتسود توقعات بمواصلة المعدن الأصفر رحلة الصعود عالميا ومحليا خلال الأيام المقبلة، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1005 جنيهات للجرام، مقارنة بتعاملات أمس التي سجلت 1004 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر بوابة “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1146 جنيها)

ساهم ارتفاع سعر الأوقية في صعود سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة جنيه على مدار اليوم، ليبلغ 1146 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1005 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1005 جنيهات وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليسجل 860 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8040 جنيها)

وتحرك سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو الصعود ليسجل نحو 8040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 35526 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.146 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1765 دولارا لتستفيد من هبوط سعر الدولار عالميا أمام العملات