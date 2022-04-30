أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-4-2022.. وعيار 21 يسجل رقما تاريخيا

ارتفاع جديد وملحوظ سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-4-2022 صباح اليوم بالتزامن مع إغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها للإجازة الأسبوعية ليصعد سعر الذهب بنحو 5 دولارات للأوقية مع تذبذب المعدن طوال الأسبوع.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات صباحا ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن لنحو 1120 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام مساء أمس التى سجلت 1115 جنيها، وهي مستويات تاريخية للمعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-4-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1280 جنيها)

5 جنيهات هي مقدار الارتفاع في سعر جرام الذهب عيار 24 الآن ، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1280 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيها)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1120 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيها)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 39680 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.280 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بالحرب الروسية الأوكرانية ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1898 دولارا.