أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-10-2021.. عيار 21 يربح جنيهًا

أنهت بورصة المعادن العالمية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع طفيف في سعر أوقية الذهب ، بقيمة 9 دولارات ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-10-2021 في بدايه تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية بعد انخفاضها بشكل كبير امس الجمعة.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة جنيها للجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 779 جنيها للجرام، بعد ارتفاع في تعاملات اليوم ومقارنة بسعره امس التى سجلت 778 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-10-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (890 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 بعد هبوطه امس بشكل قوي ليربح اليوم جنيها بشكل طفيف ليسجل 890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (779 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقيمة جنيها واحدا للجرام في التعاملات ليبلغ 779 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (668 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 668 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6232 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6232 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 889 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا نحو 9 دولارات للاوقية خلال التعاملات اليوم نحو 1784 دولارا.

ويسود تذبذب كبير في تعاملات بورصة المعادن عالميا على مدار الاسبوع صعودا وهبوطا وسط توقعات بارتفاع في الذهب على خلفيه ازمتي التضخم العالمية وارتفاع سعر الطاقة بشكل كبير